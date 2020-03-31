Karşıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Karşıt kelimesinin Türkçede pek çok farklı eş anlamlısı bulunuyor. Yakın anlamları sayesinde cümle içerisinde karşıt sözcüğünün yerine rahatlıkla kullanmak mümkün. O yüzden pek çok kişi karşıt kelimesinin eş anlamlılarını merak etmektedir. Peki, karşıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre karşıt kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilgiler.
Türkçede karşıt kelimesi kendi anlamı üzerinden en çok kullanılan sözcüktür. Ancak cümlenin yapısına ve amaca bağlı olarak, yakın ve eş anlamlıları da kullanılabilmektedir. Arapça kökenli olan ve Türkçeye yerleşmiş karşıt kelimesinin benzer anlamlarını farklı yerlerde değerlendirmeniz mümkün.
Karşıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Karşıt kelimesinin eş anlamlıları ‘zıt’, ‘aykırı’, ‘aykırı’ ve ‘aksi’ gibi sözcüklerdir. Bu sözcükler cümle içerisinde karşıt kelimesinin anlamı ile aynı şekilde kullanılabilir. Hem yazılı hem de sözlü olarak cümle içerisinde rahatlıkla geçebilir.
TDK’ya Göre Karşıt Eş Anlamlısı
Türk Dil Kurumu'na göre karşıt eş anlamlısı olarak ‘zıt, aykırı, ayrı ve aksi’ gibi sözcükler karşımıza çıkıyor. Arapça kökenli karşıt kelimesinin yerine eş anlamlısı olarak bu kelimeleri de değişik zamanlarda değerlendirebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle