'Karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor' demişti! İşte cezası

Haberin Devamı

Olay, 2020 yılı Eylül ayında Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta alkol alıp, evine doğru giden Ferhat Saka, tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Saka, Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Yere yığılan Şeker'e pantolonundan çıkardığı kemerle de defalarca vuran Saka, kaçtı. Ali Şeker'in darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KÜFRETTİĞİNİ DUYDUM, SİNİRLENDİM'

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan Ferhat Saka, savunmasında, "Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım. Sizin karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor" dedi. Mahkeme heyeti, Ferhat Saka'yı 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

BAM, CEZAYI 'RAPOR' GEREKÇESİ İLE BOZDU

Avukatların itirazı ile karar, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1'inci Ceza Dairesi'ne taşındı. Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk edildiğini ancak gözlem altına alınmadan, cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor düzenlendiği gerekçesi ile verilen cezayı bozdu.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına sanık Ferhat Saka, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şeker ailesinin avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Ferhat Saka, bir kez daha Mahkeme heyetinin karşına bu suç nedeniyle çıkmasının zoruna gittiğini belirterek, "Akli melekelerim yerinde değil. Tanımadığım o kişi bana küfür edip, saldırdı. Kendimi savundum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suçun kamera görüntüleri ile sabit olduğunu ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporla sanığın cezai ehliyetinin de tam bulunduğunu belirterek, Ferhat Saka'ya bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (DHA)