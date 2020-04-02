Kars'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Kars'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Kaşar denince akla ilk gelen şehir olan Kars, aynı zamanda Türkiye’de en fazla heykel bulunan ildir. Ani harabeleriyle bütün dünyaya adını duyurmuştur. Doğa güzelliklerini fotoğraflamak için bile şehre birçok turist akın ediyor. Sarıkamış Kayak Tesislerinin hizmete girmesiyle şehir kış turizminde de adını duyurmaya başladı.

Kars İlçeleri

Şehrin merkez ilçesiyle birlikte 8 ilçesi bulunuyor. Bu ilçeler; Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz’dur.

Kağızman türkülere konu olmasıyla, Sarıkamış Kurtuluş Savaşı hikâyeleriyle ve Kayak merkeziyle, Arpaçay Ani Harabeleri ve Çıldır Gölüyle turistlerin ilgi odağı ilçelerdir.

Kars Hangi Bölgededir?

Kars, Türkiye'nin kuzey doğusunda ve Doğu Anadolu Bölgesindedir. Şehir, 2.347 kilometrelik yüzölçümüne sahiptir. Ermenistan ile sınır komşudur. Türkiye sınırları içinde de Ardahan, Erzurum ve Ağrı illeriyle komşudur.

Kars, Türkiye’nin bir ucunda olsa da her türlü ulaşım aracıyla gitmeniz mümkündür. Kars Harakani Havaalanı şehrin dışında bulunuyor. Uçakla gelmek isterseniz, aktarma yaparak şehir merkezine kısa sürede geçebiliyorsunuz.

Ankara’dan kalkan Doğu Ekspresi tren seferi, özellikle gençler ve maceracıların tercih ettiği ulaşım yöntemidir. Muhteşem doğa güzelliğini izleyerek ve fotoğraflayarak geze geze Kars’a gidebilirsiniz.

Kars Gezilecek Yerler

Kars, Doğu ile Batı arasındaki sınır olarak öne çıkıyor. Sınırda olması, askeri konumu nedeniyle “Serhat Şehir” olarak anılır. Bölgede hüküm sürmüş, Urartular, Selçuklular, Osmanlılar ve hatta Ermeniler şehre “kapı” anlamına gelen Kars adını vermişler.

Kars, her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğü için hem yaz hem de kış mevsiminde tercih edilebiliyor. Yaz mevsiminde yeşil doğası, masmavi gökyüzüyle, kış mevsiminde de göz alabildiğince beyaz örtüsüyle ayrı bir görmeye değerdir.

Çıldır Gölü; Eskimoların ve Norveçlilerin nasıl balık tuttuğunu öğrenmek istiyorsanız, aynı deneyimi Çıldır Gölünde yaşayabilirsiniz. Kış mevsiminde göl donuyor ve yer yer 80 santimetreye kadar kalınlık olabiliyor. Elinizde testere, balta ve kancalarla hiç de alışık olmadığınız şekilde balık tutuyorsunuz.

Sarıkamış Kayak Merkezi; Sarıkamış Dağları, Alpler dışında, Dünyada toz kristal karın yağdığı tek bölgedir. Karlar birbirine yapışma ve donma olmadığından, kartopu oynama şansınız bulunmuyor. Fakat mükemmel bir kayak ve snowboard deneyimi sağlıyor.

Yabani Hayat Bölgesi; Kars yabani hayatıyla da doğa ve hayvan severlerin ilgi duyduğu bir şehirdir. Grup turlarıyla veya aracınızla turlarken ayı, kurt, vaşak, tilki görebiliyorsunuz.

Kuyucuk Gölü; Gölde 207türden binlerce kuş bulunuyor. Ülkemizde en fazla kuşun gözlemlendiği yerdir. Sadece fotoğraflamak için yurt içi ve dışından fotoğrafçılar geliyor. Nisan-Temmuz döneminde ziyaret edecekseniz KuzeyDoğa Derneği’nin kuş halkalamasına yardım edebilirsiniz. Her Ekim ayının ilk hafta sonunda da Kuş Gözlem Günü yapılıyor.

Kars Tarihi Yerler

Ani Harabeleri; Şehir harabeleri Arpaçay Kanyonunun tepesinde bulunuyor. Şehir dönem dönem Ermeni, Müslüman ve Pagan medeniyetlerine ev sahipliği yapmış. Şehir, 10. yüzyılda Ermeniler tarafından İpek Yolu üzerinde inşa edilmiş. Zamanının en görkemli ve zengin şehri olarak ön plana çıkmış. Harabeler arasında; Tigran Honents, Genç Kızlar, Rahibeler, Abughamrents kiliseleri ile Ebu’l Manuçehr Camisi yer alıyor.

Kars Kalesi; Şehre hakim bir tepede bulunuyor. Yürüyerek çıkmak zahmetlidir. Arka taraftan araçla çıkabilirsiniz. M.S. 1153’de Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. Kale günümüze kadar sapasağlam gelmiştir. Dış surlardaki kitabede kalenin kimler tarafından yapıldığını okuyabilirsiniz.