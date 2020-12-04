Karşılıksız aşk cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddiaya göre Muharrem Eralp, aynı binada oturan Ayşegül Aktürk’e karşı ilgi duyuyordu. Eşinden 5 yıl önce boşanan ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Ayşegül Aktürk, Muharrem Eralp’in ilgisine karşılık vermedi. Aktürk, 5 Haziran’da sabah işine gitmek için evden çıktığında, Muharrem Eralp, Aktürk’ü, kalbinden ve sırtından 12 kez bıçakladı.

KARDEŞLERİ DE YARALANDI

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Muharrem Eralp’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Eralp hakkında ayrıca, olay sırasında araya giren kardeşleri Meryem ve Murat Eralp’i yaraladığı gerekçesiyle de toplamda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayda kullanılan bıçağı yok etmeye çalıştığı iddia edilen baba Bayram Eralp için de 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.