Karşılıklı şiddet iddiası... Doktor çift adliyelik oldu: Çenemi çıkarmaya ve boğmaya çalıştı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doktor Salih O.B., meslektaşı Burcu B. ile evliydi. İddiaya göre, Salih O.B., evlendiği günden beri eşine şiddet uyguladı. Evliliğin ilk yıllarında hamile kalan ve o dönemde de şiddet gören Burcu B., eşi Salih O.B.’nin defalarca tekmelerine maruz kaldı.

Eşi ve ailesinin baskısı nedeniyle de ilk bebeğini aldırdı. İddiaya göre, 25 Ocak’ta da çift arasında sözlü tartışma yaşandı. Eşini mutfaktaki buzdolabı ile kendisi arasına sıkıştıran Salih O.B., saçlarından tutarak salondan yatak odasına kadar sürükledi. Burcu B.’nin kafasını koltuğun kenarına sertçe sıkıştıran Salih O.B., eşinin çenesini çıkarırcasına darp etti, ardından boğmaya çalıştı.

Burcu B. de şiddetten korunmak için eşine karşılık verdi. Burcu B., savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, “O bin kere vurduysa, ben kendimi savunma amaçlı bir kere vurabilmişimdir” dedi. Estetisyen Salih O.B. de asıl kendisinin şiddet gördüğünü öne sürerek şikâyetçi oldu.