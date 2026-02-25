×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karşılıklı şiddet iddiası... Doktor çift adliyelik oldu: Çenemi çıkarmaya ve boğmaya çalıştı

Güncelleme Tarihi:

#DOKTOR#Şiddet#DAVA
Karşılıklı şiddet iddiası... Doktor çift adliyelik oldu: Çenemi çıkarmaya ve boğmaya çalıştı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

Doktor Burcu B., ünlü estetik cerrah eşi Doktor Salih O. B.’nin kendisini boğmaya çalıştığı, çenesini çıkarırcasına dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Salih O. B. ise kendisinin şiddete uğradığını öne sürüyor.

Haberin Devamı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doktor Salih O.B., meslektaşı Burcu B. ile evliydi. İddiaya göre, Salih O.B., evlendiği günden beri eşine şiddet uyguladı. Evliliğin ilk yıllarında hamile kalan ve o dönemde de şiddet gören Burcu B., eşi Salih O.B.’nin defalarca tekmelerine maruz kaldı.

Gözden KaçmasınMOSSAD İran’da PKK/PJAK ve 4 bölücü örgütü bir araya getirdiMOSSAD İran’da PKK/PJAK ve 4 bölücü örgütü bir araya getirdiHaberi görüntüle

Eşi ve ailesinin baskısı nedeniyle de ilk bebeğini aldırdı. İddiaya göre, 25 Ocak’ta da çift arasında sözlü tartışma yaşandı. Eşini mutfaktaki buzdolabı ile kendisi arasına sıkıştıran Salih O.B., saçlarından tutarak salondan yatak odasına kadar sürükledi. Burcu B.’nin kafasını koltuğun kenarına sertçe sıkıştıran Salih O.B., eşinin çenesini çıkarırcasına darp etti, ardından boğmaya çalıştı.

Gözden KaçmasınAltıgen İttifak’ın hedefi Türkiye miAltıgen İttifak’ın hedefi Türkiye miHaberi görüntüle

Burcu B. de şiddetten korunmak için eşine karşılık verdi. Burcu B., savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, “O bin kere vurduysa, ben kendimi savunma amaçlı bir kere vurabilmişimdir” dedi. Estetisyen Salih O.B. de asıl kendisinin şiddet gördüğünü öne sürerek şikâyetçi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DOKTOR#Şiddet#DAVA

BAKMADAN GEÇME!