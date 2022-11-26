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Karşıdan karşıya geçerken çarpan araç ölümüne sebep oldu! Kardeşi ölen abisinin elini uzun süre bırakmadı

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#Adana#Kaza#Ölü
Karşıdan karşıya geçerken çarpan araç ölümüne sebep oldu Kardeşi ölen abisinin elini uzun süre bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 00:01

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Buldu (56), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Buldu'nun erkek kardeşi, gözyaşı döküp, ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı. Kaza yerinde durmayan sürücü H.Ö. (20) ise polise giderek teslim oldu.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Mustafa Buldu, iddiaya göre 10 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayarak, karayolu üzerinden yaya olarak karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Buldu'ya, H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil çarptı. Buldu, çarpmanın etkisiyle 40 metre savrulurken, sürücü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Buldu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde durmayan sürücü H.Ö. ise 500 metre uzaklıktaki polis merkezine giderek teslim oldu.

AĞABEYİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Kaza yerine gelen ismi öğrenilemeyen Buldu'nun erkek kardeşi, ağabeyinin cesedi başında gözyaşı döküp, elini uzun süre bırakmadı. Polis ve savcının kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından Buldu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü H.Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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#Adana#Kaza#Ölü

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