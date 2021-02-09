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Gündem
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)-
Haber Giriş: 09.02.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

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Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kaza Gölcük Şirinköy Mahallesi İpekyolu Bulvarı TOKİ Konutları kavşağında meydana geldi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Derin Ö. isimli genç kıza, Mehmet U. İdaresindeki 41 ACV 905 plakalı otomobil çarptı. Aldığı darbenin etkisiyle yolun ortasına savrulan genç kız yerde kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Derin Ö., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın burada yapılan kontrolünde belinde kırık olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet U.’yu ifadesini almak üzere karakola götürdü. Soruşturma sürüyor.

Karşıdan karşıya geçen genç kıza otomobil çarptı

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