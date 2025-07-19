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Karşı yöne geçen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

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#Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Kastamonu
Karşı yöne geçen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 18:25

 Kastamonu'nun Tosya ilçesinde alt geçitte karşı yöne geçen otomobilin TIR'a çarptığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosya ilçesi D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine giderken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 34 BA 5323 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek İslam Uzun yönetimindeki fındık yüklü 55 AHS 500 plakalı TIR'a çarptı.

Karşı yöne geçen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Uzun’un da kazadan kaçmak için manevra yaptığı TIR, alt geçidin duvarına çarptı. Duvar çarpmanın etkisiyle yıkıldı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. TIR şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Karşı yöne geçen otomobil faciaya neden oldu: 3 ölü, 5 yaralı

Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Kastamonu

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