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Karşı yöne geçen otomobil, ambulans ve TIR ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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#Ankara#Trafik Kazası#TIR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 16:40

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karşı yöne geçen otomobilin ambulans ve TIR ile çarpıştığı kazada Kazım Yılmaz (36) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-Bolu kara yolu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yerleşkesi yakınında meydana geldi. M.Y. adlı kadının kontrolünü yitirdiği 06 DNG 892 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip ambulans ve TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y., eşi Kazım Yılmaz (36) ile ambulanstaki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazım Yılmaz hayatını kaybetti, eşi M.Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinse durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi, yarın Kahramankazan ilçesi Yassıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Trafik Kazası#TIR

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