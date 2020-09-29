Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Korkunç kaza saat 05.40 sıralarında Maltepe, D-100 Karayolunda meydana geldi. Hollanda plakalı 46-SZ-RP araç sürücüsü Ömer D.(26) Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçerek Arif Y. kontrolündeki 34 KB 7529 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen iki otomobilden birisi olan Hollanda plakalı aracın içerisinde sıkışan genç sürücü polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüye müdahale devam ederken Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Arif Y. kazayı sıyrıklarla atlattı. Uzun trafik kuyruğunun oluştuğu kazada polis ekipleri ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için tedbir alırken karayolunda iki yönde de trafik yaklaşık bir saat boyunca iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.