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Kars’ı sel ve heyelan vurdu

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#Kars#Sel#Sağanak Yağış
Kars’ı sel ve heyelan vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 07:00

KARS Kağızman’ın Şahindere ve Aşağıdere mahalleleri ile Aydınkavak, Günindi, Akçay, Yağlıca, Aşağıdut, Karabağ, Duranlar, Keşişkıran ve Karacaören köyleri önceki gün meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle hasar gördü.

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Kars Valiliği koordinesinde sel bölgesine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye, sağlık, Kars İl Özel İdaresi, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, emniyet, Aras EDAŞ ile Türk Telekom’dan 112 personel görevlendirildi.

Sel bölgesine çok sayıda iş makinesi gönderildi. Burada sel nedeniyle mahsur kalan 11 araç ise ekiplerce kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre Aşağıdut köyünde 3 ev ile 1 ahır, Akçay köyünde 3 ev hasar gördü. Köyden geçen menfez yıkıldı, enerji nakil hatları kesildi. Karacaören köyünde ise 1 ev hasar gördü.

Yoğun sel sularının yıktığı bir ev ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler diğer köylere ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

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#Kars#Sel#Sağanak Yağış

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