Karşı mahalle talimatı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Kılıçdaroğlu, basına kapalı MYK’da, edinilen bilgiye göre kurmaylarına şunları söyledi:

İKTİDAR OLACAĞIZ

“MYK üyelerine, PM üyelerine, il ve ilçe başkanlarına talimatımdır. Kısa bir sürede iktidara geleceğiz. Çözüm önerilerimizi gidin anlatın, karşı mahalleye anlatın. Çok yakın zamanda iktidar olacağız. Tabanımız buna hazırlıklı olmalı. Biz Avrupa’nın en güçlü sosyal demokrat partisiyiz. Yeni kavramlar üretmeliyiz, Avrupa, dünya sosyal demokrasisi bize bakıyor. Bu yeni kavramlar üzerinden üreteceğimiz fikirlerle karşı mahalleyi iktidarımıza hazırlamalıyız.

Yeni aldığımız illeri bırakmayacağımız gibi, bugüne kadar alınamayan yerleri de alacağız ve aldıklarımızı asla bırakmayacağız. Günlük yaşamın ağırlığından çıkıp, stratejik hedefimiz olan iktidara yürüyeceğiz. Yapacak işimiz çok. MYK, PM üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla asla yorulmadan bu yolculuğu tamamlayacağız.

BEŞ YILDA ÇÖZERİZ

CHP iktidarının beş yılda Türkiye’yi bulunduğu yerden ileri götüreceğine, beş yılda Türkiye’nin bölgenin yıldız ülkesi olacağına inancımızı, bunu sağlayacak projelerimizi mutlaka tabanımıza anlatmalı, onları bu fikirlerle buluşturmalı, iktidarımız için onları hazır hale getirmeliyiz. CHP beş yılda Türkiye’nin bütün sorunlarını çözer.”