Kars ve Ardahan beyaza büründü

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Ardahan'da etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kent merkezini beyaza bürüyen karla birlikte çocuklar, okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizlemeye çalıştı.



Kars'a da mevsimin ilk karı yağdı. Lapa lapa yağan karla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı sonrası esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizledi. Karın yağmasından memnun olduğunu söyleyen Yılmaz Güney, "Kar yağması güzel ama soğuğa çevirmesi güzel değil. Bir haftadır hava zaten kapalıydı, zaten kar yağmasını bekliyorduk, iyi oldu" dedi.