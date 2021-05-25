Kars ve Adana'da terör operasyonu

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Kars kent merkezi ile Digor ilçesi ile Adana'da yapılan baskınlarda Ö.E.D., F.L., T.Y., A.G. ve M.T.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, sim kartları, hafıza kartı, flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda mermi, örgütsel dokuman ve kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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