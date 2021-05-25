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DHA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Kars ve Adana'da terör operasyonu

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Kars ve Adana'da terör operasyonu

KARS ve Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Kars kent merkezi ile Digor ilçesi ile Adana'da yapılan baskınlarda Ö.E.D., F.L., T.Y., A.G. ve M.T.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, cep telefonu, laptop, sim kartları, hafıza kartı, flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda mermi, örgütsel dokuman ve kitap ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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