×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kars tabyaları göreni büyülüyor... Düşmana set çekiyorlardı

Güncelleme Tarihi:

#Kars Turizmi#Kafkas Cephesi#Tarihi Tabyalar
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 07:00

OSMANLI Devleti’nin doğu sınırlarını korumak amacıyla 16’ncı yüzyıldan itibaren inşa ettiği, Anadolu’nun en önemli savunma sistemlerinden olan 46 tabya turizme açılıyor.

Haberin Devamı

1722 yılında İran Şahı II. Tahmasb’ın Kars’ı işgal girişimlerine karşı koymak için yapılan “Süvari Tabyası”, Peynir Müzesi olarak restore edildi. Rus saldırılarını püskürtmek için inşa edilen ve 1828’de bir gece baskınında içindeki tüm askerlerin şehit olmasından dolayı “Kanlı Tabya” adı verilen yapı ise “Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi” olarak ziyaretçilere sunuluyor. Taş, toprak ve tuğla kullanılarak inşa edilen bu savunma binaları, dönemin modern askeri mimarisini yansıtan kompleks yapıları olarak biliniyor. 2025 yılında Peynir Müzesi 88 bin ziyaretçiyi ağırlarken, Harp Müzesi ise 59 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Haberin Devamı

Ani Harabeleri Kazı Başkanı, Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da Kars tabyalarının dışarıdan gelen düşmanı şehre girmeden, kaleye kavuşmadan en önde karşılayıp karşılık verebilmek amacıyla inşa edildiğini anlattı. Tüm tabyalar restore edilip açıldığında Kars turizmine yepyeni bir boyut kazandıracak.

Haberle ilgili daha fazlası:
