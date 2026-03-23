Kars tabyaları göreni büyülüyor... Düşmana set çekiyorlardı

1722 yılında İran Şahı II. Tahmasb’ın Kars’ı işgal girişimlerine karşı koymak için yapılan “Süvari Tabyası”, Peynir Müzesi olarak restore edildi. Rus saldırılarını püskürtmek için inşa edilen ve 1828’de bir gece baskınında içindeki tüm askerlerin şehit olmasından dolayı “Kanlı Tabya” adı verilen yapı ise “Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi” olarak ziyaretçilere sunuluyor. Taş, toprak ve tuğla kullanılarak inşa edilen bu savunma binaları, dönemin modern askeri mimarisini yansıtan kompleks yapıları olarak biliniyor. 2025 yılında Peynir Müzesi 88 bin ziyaretçiyi ağırlarken, Harp Müzesi ise 59 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Ani Harabeleri Kazı Başkanı, Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da Kars tabyalarının dışarıdan gelen düşmanı şehre girmeden, kaleye kavuşmadan en önde karşılayıp karşılık verebilmek amacıyla inşa edildiğini anlattı. Tüm tabyalar restore edilip açıldığında Kars turizmine yepyeni bir boyut kazandıracak.