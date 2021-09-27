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Kars Milli Eğitim Müdürü: 30 sınıfımız karantinaya alındı

#Koronavirüs#Kars#Karantina
Kars Milli Eğitim Müdürü: 30 sınıfımız karantinaya alındı

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, kentte karantinada olan okul bulunmadığını belirterek, "30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor" dedi.

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Volkan KARABAĞ/ KARS (DHA) - Kovid-19 tedbirleri altında Kars’ta başlayan eğitim- öğretim döneminin ilk 3 haftasında il genelinde bazı okullardaki öğrencilerin test sonucu pozitif çıktı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 sınıfta karantina uygulanmasına karar verildi. Sınıfları karantinaya alınan öğrenciler, karantina süreci bitene kadar uzaktan eğitim alıyor.

İlkokul 1’inci sınıf ve okul öncesinin, 1 hafta önceki uyum haftasının ardından 6 Eylül’de eğitim ve öğretime tamamen başladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Acay, “Okullarda maske, mesafe ve temizlik konularına uyulmaktadır, zaman zaman bizler de okulları ziyaret ediyoruz. Bununla ilgili bize henüz bir sorun gelmedi. Bu eğitim-öğretim yılı için bakanlığımızdan ilimize 435 bin lira geldi. Bu paraya biz maske ve el dezenfektanı aldık. İl, ilçe ve köylerimizdeki okullarda maske ve dezenfektan sorunu bulunmamaktadır. İhtiyacı olan öğrenci ve öğretmene, maske ve dezenfektan ulaştırılıyor" diye konuştu.

Kars Milli Eğitim Müdürü: 30 sınıfımız karantinaya alındı

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İl genelinde 30 sınıfın karantinaya alındığını, karantinaya alınan okulun bulunmadığını kaydeden Acay, “17 Eylül’de 20 sınıfımız kapalıydı ancak 14 günlük karantina süreci önümüzdeki cuma günü bitiyor ve öğrencilerimiz kaldıkları yerden eğitim-öğretime devam edecekler. 17 Eylül’den bugüne ise 10 sınıfımız karantinaya alındı ve toplamda 30 sınıfımız karantinaya alındı. Kapalı okulumuz bulunmuyor" dedi.

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#Koronavirüs#Kars#Karantina