4 ilde eş zamanlı baskın! 6 aylık takibin ardından harekete geçildi

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlarla spor müsabakalarıyla ilgili bahis danışmanlığı adı altında kazanma garantili kupon hazırladıklarını söyleyip dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı. 6 ay teknik ve fiziki takibin ardından 15 Haziran’da operasyon düzenlendi. Kars merkezli Mersin, Muğla ve İzmir’de 50 polisle, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Baskınlarda yüzlerce kişiyi dolandıran 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyaller ile suçtan elde ettikleri tespit edilen ziynet eşyaları, banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mallarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Şüphelilerden 9’unun Kars’ta, hesaplarını kar amacı gütmek için çeteye bilerek kullandıran 6 kişinin Mersin’de, 1 kişinin Muğla’da, 1 kişinin de İzmir’de sorguları sürüyor.

YASA DIŞI BAHİSTEN KAZANDIRDIKLARINI KRİPTO PARAYA ÇEVİRENLERE OPERASYON

Bursa merkezli 4 ildeki polis operasyonunda, yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynatarak, kazandıkları parayı kimlik bilgilerini aldıkları kişilerin banka hesaplarından kripto paraya çevirip, 34 milyon TL kazanç sağlayan 12 kişi yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşları 18 ile 22 arasında değişen bir grup gencin sosyal medya üzerinden tanışarak, yasa dışı bahis siteleri açtıkları ve bu sayede yüklü miktarda kazanç sağladıkları yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin yasa dışı bahisle elde ettikleri geliri kimlik bilgilerini satın aldıkları kişiler adına açılan banka hesaplarına transfer ettiklerini saptadı. Tespit edilen 12 kişinin yakalanması için Bursa merkezli Aydın, Manisa ve İstanbul’da salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 89 bin 250 TL, 14 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 1 tablet ile farklı bankalara ait 127 kredi ve banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, kazandıkları parayı kripto paraya çevirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

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