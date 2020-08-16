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Gündem
Bedir ALTUNOK/KARS (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Kars Çayı'nda kaybolan 2 çocuktan acı haber

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Kars Çayı'nda kaybolan 2 çocuktan acı haber
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Kars'ta arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk serinlemek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz (14) ölü olarak bulundu.

Olay, dün Kars Çayı Cumhuriyet köyü bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda ile Ozan Gündüz serinlemek için Kars Çayı'na girdi. Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu. Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, Kars Çayı’nda arama başlattı. Çalışmalara Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekipleri de katıldı. Ekipler her iki çocuğun cansız bedenine bugün saat 08.00 sıralarında olay yerine 50 metre uzaklıkta ulaştı. Sudan çıkarılan her iki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirdi.

 

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