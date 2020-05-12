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KARS (İHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Kars Çayı, yağmur ve karın erimesiyle taştı

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Kars Çayı, yağmur ve karın erimesiyle taştı
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Kars'ta yağmur ve karın erimesi Kars Çayı'nı taşırdı. Yetkililer özellikle dere yataklarının yakınında yaşayan vatandaşları ani sel baskınlarına karşı uyardı.

Kars’ta son bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve yüksek kesimlere yağan kar, güneşli ve sıcaklı havayla birlikte aniden erimesi su taşkınlarına neden oldu.
Karın lodosla birlikte hızlı erimesi Kars Çayı’nı taşırdı. Kars Çayı’nın taşmasıyla birlikte çok sayıda ağaç sular altında kaldı. Sularla birlikte gelen ağaçlar ise dikkat çekti.
Kars Çayı’nın taşması ve yüksek kesimlerindeki karlarında hızlı bir şekilde erimesi yetkilileri de harekete geçirdi. Yetkililer, özellikle dere kıyılarında evleri olan vatandaşların ani sel baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan Kars Çayı’nın taşmasıyla birlikte Dereiçi Mevkii’nde bulunan Hidro Elektrik Santrali Barajı’nın tribünleri de sular altında kaldı. Tribünlerin üzerinde akan su görenleri korkuttu.

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