Kars, buz kesti

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Kars'ta, termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği gündüz saatlerinde, Kekeç köyündeki Menice Başkaya'nın (65) havaya attığı sıcak suyun donarak, kristalleştiği anlar, görsel güzellik oluşturdu. Başkaya, son günlerde aşırı soğukların etkili olduğu köyde, karları elinde ovuşturduğunda toz şeker gibi dağıldığı söyledi. Evde 2 soba yaktıklarını buna rağmen ısınamadıklarını belirten Başkaya, “Havalar çok soğuk. Sıcak suyu havaya serptiğimizde anında buz oluyor. Bu havada kar bile toz şeker veya un gibi oluyor. Elimize aldığınızda hemen dağılıyor” diye konuştu.

Beyaz örtüyle kaplı olan köylerdeki ahırların bacalarından çıkan buhar havayla temas edince damlar, kırağı tutuyor. Herhangi bir yerden damlayan sular ise devasa buzlara dönüşüyor.