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Kars-Ardahan karayolunda yoğun kar yağışı... TIR'lar yolda kaldı

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#Kars#Ardahan#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 09:48

Kars-Ardahan karayolu, Çıldır güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Arpaçay Doğruyol Köyü bölgesinde onlarca araç kara saplanırken, özellikle uluslararası yük taşımacılığı yapan TIR sürücüleri zor anlar yaşadı.

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Kars'ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde ise gün içerisinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Akşam saatlerinde bölgede etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla birlikte sis hakim oldu. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgeler için sürücülere uyarılar ardı ardına geldi.

Kara hazırlıksız yakalanan TIR'lar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, bölgede kar yağışının devam edeceğini ve buzlanma riskine karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yoğun kar yağışının ve sisin ulaşımı olumsuz etkilemeye devam etmesi beklenirken, yetkililer sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.

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#Kars#Ardahan#Kar Yağışı

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