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Karpuzları yere atıp parçalamışlardı! Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu... Rekor para cezası

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#SAKARYA#Karpuz#Ticaret Bakanlığı
Karpuzları yere atıp parçalamışlardı Bakan Yardımcısı Gürcan duyurdu... Rekor para cezası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 18:10

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sakarya'da sokakta karpuzlarını parçalayan iki üreticiye para cezası kesildiğini duyurdu. Gürcan, "S.Ç. ve S.E. adlı şahıslara ayrı ayrı olmak üzere 1.400.000 TL ile 17.200.000 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezalarının uygulanması amacıyla işlem, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecektir" dedi.

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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı olarak, tarım ürünlerinin israfına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz!

14 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan “Sakarya’da karpuzlarına alıcı bulamayan bir üreticinin karpuzları parçaladığı” görüntüleriyle ilgili olarak, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır.

Yapılan saha araştırmaları ve denetimler neticesinde;

Söz konusu fiilin, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 12.37’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Geyve ilçesi Safibey Köyü Ürün Toplama Merkezi’nde gerçekleştiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan şahısların S.Ç. ve S.E. olduğu, imha edilen karpuzların ise S.Ç. adlı üreticiye ait olduğu tespit edilmiş; kişi ifadeleri ve olay tutanak altına alınmıştır.

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Söz konusu S.Ç. ve S.E. adlı şahıslar, bahse konu eylemi gerçekleştirdiklerini kabul etmiş; eyleme konu karpuzları daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini, ancak toptancının alımdan vazgeçmesi üzerine anlık bir öfke ile hareket ettiklerini ifade etmişlerdir. Olaydan dolayı pişmanlık duyduklarını, olayın bu derece büyüyeceğini öngöremediklerini ve üzgün olduklarını beyan etmişlerdir.

Bu kapsamda, 5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmış olup, S.Ç. ve S.E. adlı şahıslara ayrı ayrı olmak üzere 1.400.000 TL ile 17.200.000 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezalarının uygulanması amacıyla işlem, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecektir.

Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak, en temel önceliğimizdir. Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve bilinçli olarak oluşturulan piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyecek; gıda arz zincirini sabote edecek ve piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımları uygulayacağız.

 

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#SAKARYA#Karpuz#Ticaret Bakanlığı

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