‘Karpuzdaki çocuk’ ne olacak?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından havalimanı kavşağındaki parka yerleştirilen halay çeken folklor ekibi, karpuz içinde çocuk, kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve burmalı bilezik figürüne ilişkin tartışmalar sürerken Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaloğlu, “Bırakın Diyarbakır’da karpuz tartışılsın, güzellikler tartışılsın” dedi. Karaloğlu eleştirileri “Diyarbakır’da arzumuz, isteğimiz budur. Bu tartışmanın Diyarbakır’a bir zararı yok, faydası var arkadaşlar. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu da görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar. Dünyanın bütün bebekleri de birbirine benzer, ne olur bebekleri birbirinden ayırmayın” diye yanıtladı.

MALİYETİ 4.4 MİLYON LİRA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada da eleştirilerin saygıyla karşılandığı belirtilerek, düzenlemenin 4 milyon 412 bin 835 liraya mal olduğu belirtildi: “170 dönümlük alan içinde, fotoğraf detayı olmak üzere yerleştirilen maketler, çalışmalar tamamlandığında, manzaranın küçük bir parçası olacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte nihai değerlendirme yapılacak, gerekmesi durumunda üzerlerinde tasarrufta bulunulacaktır. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020’de ‘Havaalanı Yonca Kavşağı Peyzaj Düzenleme Yapım İşi’ adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır.”

‘KALDIRSINLAR’

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu ise heykelleri şöyle eleştirdi: “Yapılan bu iş çok kötü. Diyarbakır’ın tanıtımı böyle olmaz. Oraya dev bir pano koysunlar, Diyarbakır’ın tarihi değerlerini tanıtsınlar. Yapılan bu ucubeleri kaldırsınlar.”

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