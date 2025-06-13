Karpuz yerine parmağını kesti, yerine dikildi

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Adana'da karpuz kesmeye çalışan kebapçı Eyüp Davşan (60), sol elinin serçe parmağını kesti. Hastaneye kaldırılan Davşan'ın ilk boğumundan kesilen parmağı, yerine dikildi.

PARMAĞI DİKİLDİ

Olay, Çukurova ilçesi Salbaş Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kebapçı Eyüp Davşan, müşterilerine ikram etmek için karpuz kesmeye başladı. Bu sırada Davşan, sol elinin serçe parmağını ilk boğumundan kesti. Gittiği hastanede ameliyata alınan Davşan'ın parmağı yerine dikildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sinirleri zarar gördüğü için parmağında kalıcı his kaybı oluşan Davşan, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Davşan ayrıca sosyal medya hesabından, "Sen tut denizi geç, derede boğul; bir karpuza mağlup ol. Maalesef serçe parmağı kaybettik" paylaşımı yaptı.