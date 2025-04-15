Karnından 23 santimetrelik kitle çıkarıldı: Hayat kalitem arttı

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İzmir'de yaşayan Birgül Ermekin'e bir yıl önce over kanseri teşhisi konuldu. Bir yıl önce bir sağlık kuruluşunda ameliyat olan Ermekin'in karında, tüm leğen kemiğini dolduran ve göbeğine kadar uzanan 23 santimetrelik bir kitle gelişti. Ermekin, bunun üzerine İEÜ Medical Point Hastanesi'ne başvurdu. Ermekin'in karnındaki kitle Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Toyly (Toylu) Meredov ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla alındı.

'KİTLE HAYATİ RİSK OLUŞTURUYORDU'

Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Toyly Meredov, "Kitlen hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyordu. Hastamız yemek yeme, günlük aktivitelerini sürdürme ve hatta kemoterapi almasında dahi büyük sorunlar yaşıyordu. Kitle, karın içindeki ana damarlara baskı yaparak hayati riskler oluşturuyordu. Hastamızla tüm detayları konuştuk ve ameliyat kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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'KEMOTERAPİ ALMASININ ÖNÜNDEKİ ENGEL KALKTI'

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Op. Dr. Meredov, "Hastamızın karnındaki kitleyi tamamen çıkardık. Bu sayede hem hastamızın şikayetlerini ortadan kaldırdık hem de kemoterapi almasının önündeki engeli kaldırmış olduk. Yani hem semptomatik hem de terapötik bir tedavi yapmış olduk" diye konuştu.

'HAYAT KALİTEM ARTTI'

Sağlığına kavuşan Ermekin, "Doktorum, tomografide kitlenin yerini görünce hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyattan sonra kitle çıkınca rahatladım. Şimdi yeniden yemek yiyebiliyorum, kendi başıma dolaşabiliyorum. Hayat kalitem arttı" diye konuştu.

'AMELİYAT İÇİN HİÇ BEKLEMESİNLER'

Ermekin, şöyle devam etti: "Benim gibi bu durumda olan hastalar hiç vakit kaybetmeden tedavileri için hekime başvursunlar. Çünkü o aradaki ağrılar, sıkıntılar gerçekten çok kötü" dedi.