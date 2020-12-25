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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 12:29 | Son Güncelleme:

Karnındaki şişlikten şüphelenildi, 660 gram eroin bulundu

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Karnındaki şişlikten şüphelenildi, 660 gram eroin bulundu
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SİİRT'te, yol kontrol noktasında durdurulan araçta polis, karnındaki şişlikten şüphelendiği kişinin üzerinde arama yaptı. Şüphelinin karın bölgesine sarılı 660 gram eroin ele geçirildi.

Siirt- Şirvan kara yolu, yol kontrol noktasında yapılan çalışmada, şüphe üzerine içinde 4 kişinin bulunduğu araç durduruldu. Araçta ve içindekilerin üzerlerinde arama yapıldı. Bir şüphelinin karnındaki şişlik fark edildi. Yapılan kontrolde, karın bölgesine sarılı 660 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. 

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