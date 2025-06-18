Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye gitti! Duyduklarına inanamadı! 'Bu boyutta nadir rastlanıyor'

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Adilcevaz ilçesinde yaşayan Vezir Erçetin, geçen günlerde karın ağrısı ve karın bölgesinde şişlik şikayeti ile Tatvan Devlet Hastanesi Üroloji bölümüne başvurdu. Erçetin'e sağlık görevlileri tarafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde sol böbreğinde, çevre organlara baskı yapan ve böbrek dokusunu neredeyse tamamen kaplayan büyük bir kist saptandı.
BU BOYUTTAKİ KİSTE NADİR RASTLANIYOR
Üroloji uzmanı Op. Dr. Ercan Bayrak, cerrahi müdahaleyle çıkarılan 23 santimetrelik kistin, hastanın böbrek dokusunu neredeyse tamamı kapladığını söyledi. Bu boyutta kiste nadir rastladıklarını belirten ve durumun erken teşhis edilmemiş olsaydı ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Ercan Bayrak, şöyle konuştu:
Sağlığına kavuşan Vezir Erçetin ise "Sol tarafımda bir şişkinlik vardı ve hastanede tetkiklerim yapıldı. 23 santimetrelik bir kist olduğunu söylediler. Allah herkesten razı olsun. Beni ameliyat ettiler ve o şişkinliği aldılar. Durumum şu anda gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.