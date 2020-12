Karnındaki bebeğiyle koronavirüsü yendi

Evli ve 2 çocuk annesi İklime Yaşar, 27 Eylül'de baş ağrısı, halsizlik, öksürük ve sırt ağrısı şikayetleriyle başvurduğu hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Evde ilaç tedavisi uygulanan Yaşar'ın, 1 hafta sonra şikayetlerinin geçmemesi üzerine tekrar hastaneye gittiğinde yapılan kan tahlilinde ise 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Evde bir süre daha tedavisi devam eden, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi Riskli Doğumlar Bölümü'ne sevk edilen Yaşar, yaklaşık 2 ay süren zorlu tedaviyle koronavirüsü yendi. Karnındaki bebeğiyle birlikte yaşama tutunan Yaşar'da, hastalığın ardından bu kez kısmi felç meydana geldi. Ellerini kullanamayan ve yürüyemeyen Yaşar, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Aynı hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan Yaşar, şimdi karnındaki bebeğiyle virüsün yarattığı hasarı düzeltmek için mücadele ediyor.



'BEBEĞİM İÇİN MÜCADELE ETTİM'



İklime Yaşar, koronavirüse yakalandıktan 1 hafta sonra hamile olduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu anlatarak, "Çünkü 'böyle bir ortamda çocuk nasıl olur, nasıl tutunur, nasıl olacak' diye çok endişelendim. O süreç gerçekten çok zordu. Bu, hiçbir hastalığa benzemiyor. Bir tek yeriniz ağrımıyor; virüs resmen sizinle dalga geçiyor ve tüm vücudunuzu ele geçiriyor. Ben hastanede yatarak değil bunu evde geçirdim; ama çok zorlu bir süreçti. İlk başlarda çok korktum, çok ağladım; ama sonra yavaş yavaş alışmaya başladım, bebeğim için artık mücadele etmeye başladım. 'Kendimi iyi hissedeceğim, onun için daha fazla ayakta duracağım' dedim. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne Riskli Doğumlar Bölümüne sevk edildim. O dönemde sadece Covid-19 ilacı değil, migren ilacı, ağrı kesiciler de kullandım. Ve en sonunda bunları aştık" dedi.



'KİMSE COVİD-19 GEÇİRDİM BİTTİ SANMASIN'



Ancak bu süreçte gücünün kalmadığını ifade eden Yaşar, "Ellerim uyuştu, hiçbir şeyi tutamaz hale geldim. Şu an tek başıma destek almadan yürüyemiyorum. Ama ellerimi şu an tedavi ile kullanmaya başladım. Dizlerim de inşallah bir süre sonra daha iyi olacak. Hiç kimse sanmasın ki 'Covid-19 geçirdim ve bitti'. Biz de geçirdik; ama sonrasında bu şekilde hasarları ile devam ediyoruz. Şu anda fizik tedavi de tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.



'SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLMAKTAN ÇIKTI'



Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 3B Omurilik Hasarı Rehabilitasyonu Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Nebahat Sezer, bu tür hastaları Covid-19 sonrası dönemde çok sık görmeye başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Sezer, Covid-19'un multi sistem organ tutulumları ve sistem tutulumları ile giden bir hastalık haline geldiğini vurgulayarak, "Sadece bir solunum yolu enfeksiyonu olmaktan çıktı. O yüzden sinir sistemi tutulumu da bunların içinde en fazla fonksiyon kaybına yol açan grup olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Covid-19 tedavileri tamamlanmış ve nörolojik olarak stabil hale getirilmiş olan hastalar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerimize, meydana gelen fonksiyonel kayıplarının tekrardan kazandırılabilmesi, günlük yaşam aktivitelerine erişebilmesi için tedavi almaya geliyorlar" dedi.



'1 AY İÇİNDE YÜRÜYEBİLMESİNİ PLANLIYORUZ'



İklime Yaşar'ın da böyle başvurduğunu anlatan Prof. Dr. Sezer, "Gebe olmasının yanı sıra özellikle ellerini kullanmakta zorluk, oturma dengesi ve ayakta durma dengesinde bozukluklar ve yürüme problemleriyle gelmişti. Hastamız gebe olduğu için optimal şartlarda rehabilitasyon programını yürütmekte bir miktar daha yavaş davranmaya çalıştık; bebeği ve anneyi korumak adına. Hastamız şu an yürüteç desteği ile ayakta durabiliyor. Gebe olmasından dolayı hızlı davranamıyoruz; fakat önümüzdeki 1 ay içerisinde bağımsız bir şekilde yürüyebilmesini planlıyoruz" diye konuştu.