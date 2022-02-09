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Karnında şişlik olan hastanın büyüyerek 25 santim olan böbreği alındı

#Denizli#Böbrek#Ameliyat
Karnında şişlik olan hastanın büyüyerek 25 santim olan böbreği alındı

Denizli’de karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran hastanın yapılan muayenesinde sol böbreğinin 20-25 santimetreye kadar büyüdüğü tespit edildi. Hastanın içi taşlarla dolu böbreği başarılı bir ameliyatla alındı.

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Denizli’de yaşayan Abdullah Çavdar (71), karnında oluşan şişlik ve ağrılar üzerine hastaneye gitmeye karar verdi. Araştırmalara başlayan Çavdar, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Süleyman Kayık’ın yaptığı başarılı operasyonlar sonucu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne gitti. Üroloji Uzmanı Dr. Kayık tarafından muayene edilen Çavdar’ın sol böbreğinin içinde çok sayıda taş bulunduğu, böbreğin boyutlarının 20-25 santimetreye kadar ulaştığı ve idrar dolu bir kese haline geldiği tespit edildi. Böbreğin çalışmadığını ve hasta için risk oluşturduğunu belirleyen Dr. Kayık, hastayı ameliyata alarak dev bir boyuta oluşan böbreği aldı. Yapılan başarılı operasyon sonucu hasta sağlığına kavuştu.

Karnında şişlik olan hastanın büyüyerek 25 santim olan böbreği alındı

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“YAPILAN AMELİYATLA BÖBREK İÇİNDEKİ TAŞLARLA BİRLİKTE ALINDI”

Op. Dr. Süleyman Kayık, “Uzun yıllardan beri karnında şişlik ve ara ara ağrı olması gibi şikayetlerle hasta hastanemize başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol böbreğin içinde çok sayıda taş ve böbrek boyutlarının 20-25 cm büyüdüğü ve içi idrar dolu bir kese haline geldiğini tespit ettik. Sol böbrek fonksiyon görmüyordu ve alınmasına karar verdik. Yapılan ameliyat ile hastanın sol böbreği içindeki taşlarla birlikte alındı” dedi.

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“KAFAMIZDAKİ TÜM SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ”

Uzun araştırmalar sonucu doğru karar verdiğini belirten Çavdar, “Hocamız kafamızda soru işareti bırakmayacak şekilde bizimle çok güzel ilgilendi. Sağlık durumum ile ilgili bizleri sürekli bilgilendirdi. Sıcak ve samimi tavırları bizi çok rahatlattı. Çok ciddi bir operasyon geçirmeme, sol böbreğim alınmasına rağmen moral ve motivasyonum hiç düşmedi. Başta Op. Dr. Süleyman Kayık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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#Denizli#Böbrek#Ameliyat

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