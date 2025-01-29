×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karne hediyesi ‘Rafadan Tayfa’

Güncelleme Tarihi:

#Rafadan Tayfa#Mustafa Varank#Barış Manço Kültür Merkezi
Karne hediyesi ‘Rafadan Tayfa’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 07:00

Türkiye’nin sevilen çizgi serisi Rafadan Tayfa’nın son sinema filmi “Rafadan Tayfa Kapadokya” Bursalı çocukların karne hediyesi oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, tüm öğrencilere karne hediyesi olarak sinema bileti dağıttı.

Haberin Devamı

Bursalı çocuklar da gösterimin yapılacağı Barış Manço Kültür Merkezi’ne akın etti. Gösterim öncesinde Rafadan Tayfa karakterlerinin maskotları çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte filmi izleyen Varank, Bursa’daki çocuklara bir karne hediyesi vermek istediklerini belirterek, Türkiye’nin son dönemde dizi ve animasyon sektöründe önemli işlere imza attığını söyledi. Rafadan Tayfa’nın dünyanın tanıdığı bir marka olduğuna işaret eden Varank, “Bu markanın tutmuş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim değerlerimizle uyumlu bir şekilde senaryoların ortaya konmuş olmasıdır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rafadan Tayfa#Mustafa Varank#Barış Manço Kültür Merkezi

BAKMADAN GEÇME!