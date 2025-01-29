Karne hediyesi ‘Rafadan Tayfa’

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Bursalı çocuklar da gösterimin yapılacağı Barış Manço Kültür Merkezi’ne akın etti. Gösterim öncesinde Rafadan Tayfa karakterlerinin maskotları çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte filmi izleyen Varank, Bursa’daki çocuklara bir karne hediyesi vermek istediklerini belirterek, Türkiye’nin son dönemde dizi ve animasyon sektöründe önemli işlere imza attığını söyledi. Rafadan Tayfa’nın dünyanın tanıdığı bir marka olduğuna işaret eden Varank, “Bu markanın tutmuş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim değerlerimizle uyumlu bir şekilde senaryoların ortaya konmuş olmasıdır” diye konuştu.