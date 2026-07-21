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‘Karne hediyeleri’ barınaklık oldu

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#Hayvan Barınakları#Köpek Sahiplendirme#Hayvan Hakları
‘Karne hediyeleri’ barınaklık oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:00

Okulların kapanmasıyla çocuklara hediye olarak satın alınan cins köpekler, daha sonra sokaklara terk ediliyor. Barınakların kapasitesini aştığını belirten hayvanseverler, ev ortamına alışkın hayvanların sokakta hayatta kalamayacağını vurgulayarak “Satın almayın, yuva olun” uyarısında bulundu.

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Ticari amaçlı üretim yapılan çiftliklerden veya merdiven altı üretim yerlerinden alınarak çeşitli gerekçelerle sokağa veya barınaklara terk edilen pug, pekinez, toy poodle, maltese terrier, setter gibi farklı cinslerde köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği’ne (HEPAD) getirilip tedavileri yapılarak, koruma altına alınıyor. Özellikle yaz aylarında terk edilen köpeklerin sayısı artarken, barınakların da kapasitesi aşılıyor. Ticari amaçla çiftliklerde çoğaltılan köpeklerin, geçici bir hevesle alındıktan sonra çeşitli gerekçelerle terk edildiğini dile getiren HEPAD temsilcisi Zuhal Arslan, şöyle konuştu:

‘SATIN ALMAYIN YUVA OLUN’

“Cins hayvanlar çok fazla üretime maruz kaldıkları için aynı zamanda terk edilmeye de maruz kalıyorlar. Maalesef son zamanlarda çok fazla köpek barınaklara terk edilmeye başladı. Ne yazık ki merdiven altı üretim hızla devam ettiği için barınaklara bırakılma ve sokağa terk edilme vakaları çok fazla oluyor. Amacımız ve en büyük talebimiz, bu üretimin yasaklanması ve merdiven altı üretimin tamamen durdurulmasıdır. İnsanlar bu üretim çiftliklerinden köpekleri satın alıyorlar. Daha sonra hevesleri kaçıyor, alerjileri ortaya çıkıyor veya maddi olarak bakamayacaklarını düşünüyorlar. Bu gibi gerekçelerle köpekleri, oyuncakları ve yataklarıyla birlikte terk ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onları himayemiz altına almaya çalışıyoruz ancak bizim de kapasitemiz bir yere kadar. Lütfen satın almayın, yuva olun.

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‘Karne hediyeleri’ barınaklık oldu

‘O HAYVANLAR SOKAKTA BARINAMAZ’

Okulların kapanması ve yaz mevsiminin gelmesiyle üzülerek söylüyorum ki insanlar çocuklarına köpek satın alıyorlar. Doğal olarak bu, bir hevesle yapılan bir tercih oluyor. Bu mevsimde çok fazla terk edilme vakası yaşanıyor. Bahçemizde çok fazla terk edilmiş cins hayvan var. Küçüğü, büyüğü, orta boyu fark etmeksizin birçok can dostumuz bulunuyor. Kapasitemizin üzerine çıktığımız için lütfen gelin, bahçemizden sahiplenin. Doğal ortamında yetişmeyen hayvanlar, emin olun, sokakta barınamazlar.”

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#Hayvan Barınakları#Köpek Sahiplendirme#Hayvan Hakları

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