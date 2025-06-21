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Karne gününde kahreden karar

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#Efe Şayık#BURSA#Zeynep Naz Sarıkaya
Karne gününde kahreden karar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

Ehliyetsiz sürücü Efe Şayık, yaya geçidinden geçmeye çalışan liseli Zeynep Naz Sarıkaya’ya kamyoneti ile çarparak ölümüne neden oldu. Dün karne gününde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılmayan Efe Şayık, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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BURSA’da Zeynep Naz Sarıkaya (16), 9 Ekim 2024’te, TOFAŞ - Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıktı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Sarıkaya’ya, Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık’ın (19) kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet çarptı. Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Sarıkaya, kaldırıldığı hastanede kazadan 10 gün sonra 19 Ekim’de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Efe Şayık, ‘bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama’ suçundan tutuklandı.

SÜRÜCÜNÜN HIZI RAPORDA

Kaza ile ilgili savcılık soruşturması sırasında, bölgedeki hız sınırının 30 kilometre olduğu belirtilen Adli Trafik Bilirkişi Raporu’nda, Şayık’ın hızı 82.8 kilometre olarak tespit edildi. Raporda, kazanın olduğu yolda hız sınırının 50 kilometre olduğu, kaza noktası olan kavşakta 30 kilometre olduğuna dikkat çekildi. Savcılık soruşturmasının ardından Efe Şayık hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Bursa 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 6 Aralık’ta ilk kez hâkim karşısına çıkan ve savunmasında, kendisine yeşil ışık yandığını, Zeynep Naz’ın yaya geçidinde yola aniden atladığını belirtip, “Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum” diyen tutuklu sanık Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

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DURUŞMAYA DA GELMEDİ

Cumhuriyet savcısı suçunu sabit gördüğü sanığın, ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 9 yıla kadar hapsini isterken, Efe Şayık’ın konutu terk etmeme yasağı ikinci duruşmada, yurtdışı çıkma yasağı verilerek kaldırıldı.

Davanın karar duruşması dün görüldü. Tutuksuz sanığın gelmediği duruşmada, Zeynep Naz Sarıkaya’nın ailesi ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkemede söz alan Sarıkaya ailesinin avukatı Özgür Abatay, “Sanık, olay sonrasında mütevvefayı kaderine terk etmiş, yardım çağırmamıştır. Sanığın ailesi olay sonrası ilk olarak alkollü olup olmadığını sormuştur. Tüm bu hususlar dahi, sanığın eyleminin olası kast hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir” dedi.

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2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona erdiği gün kararını açıklayan mahkeme hâkimi, tutuksuz sanık Efe Şayık’a, ‘bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.  

 

 

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#Efe Şayık#BURSA#Zeynep Naz Sarıkaya

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