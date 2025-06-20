Karne günü önerileri

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 9 Eylül’de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı bugün karnelerin verilmesiyle sona eriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve okulöncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilen yeni müfredatın ilk yılı da tamamlanıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 8 Eylül’e kadar eğitim öğretime yaklaşık 3 ay boyunca ara verecek.

‘GAYRETİNİ GÖRDÜM...’

Bazı çocuklar karnesini heyecanla beklerken, bazıları notlarından dolayı endişeli. Eğitimcilere göre, “karne notu” kadar ailelerin “karne günü tutumu” da büyük önem taşıyor. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu, eğitim yılı boyunca çocukların “görünmez çantalarında” sorumluluk, beklenti, kaygı ve yeterli olma arzusu taşıdıklarını belirtiyor. Karne gününde bu çantanın açıldığını ve çocukların bu kâğıttan gelecek tepkilere göre duygusal olarak şekillendiğini vurgulayan Ulu, şunları söylüyor: “Ebeveynlerin, karne gününü bir değerlendirme değil, destek ve iletişim günü olarak görmesi gerekiyor. Yüksek not alan çocukların da zorlanan çocukların da duygusal desteğe ihtiyacı var. Başarılı çocukların takdir edilmesi önemli. ‘Gayret gösterdiğini gördüm’ demek çocukta daha sağlıklı bir özgüven gelişimini destekliyor. Aksi halde başarıya aşırı odaklanma, çocukta mükemmeliyetçilik ve hata yapma korkusuna yol açabiliyor.”

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ZAYIF NOTU YARGILAMAYIN

- Kıbrıs İlim Üniversitesi Rehberlilk ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez’in ailelere önerileri ise şöyle:

Duygularınızı kontrol edin. Öfkeyle bağırmak, suçlamak veya ders vermek çözüm değil. Notları değiştiremezsiniz, geleceğe odaklanın.

İlk tepkiniz öfke olabilir ama hemen tepki vermeyin. Sakinleşin, gerekirse biriyle konuşun, sonra yapıcı adımlar atın.

Yargılamayın, anlamaya çalışın. “Bu notlar seni nasıl hissettirdi?” gibi sorular sorun. Ders vermeyin, önce çocuğunuzu dinleyin.

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Nedenlerini anlamaya çalışın. Öğretmenle konuşun, gerekiyorsa psikolojik destek alın.

“Tembel” gibi sıfatlar kullanmayın. “Bazı notların düşmüş görünüyor” gibi gözleme dayalı ifadeler kullanın.

Farklılıklarına saygı gösterin. Çocuğunuz sizden farklı öğrenebilir, bu doğal. Onu kendi yöntemleriyle destekleyin.

Cezalandırmayın, destekleyin. Etkinlik kısıtlamak çözüm değil. Güçlü olduğu alanlarda başarılı hissetmesini sağlayın.

Ödülle koşullandırmayın. Öğrenmeyi sevdirmek için hediye vermek yerine, çabayı takdir edin.

Çocuğu notla eşitlemeyin. “Karnen beni üzdü ama seni seviyorum.” Yüksek not aldığında sevgiyi notla bağdaştırmayın.

Benlik saygısını destekleyin. Olumlu yönlerine de vurgu yapın. Gerçek ve zamanında olumlu geribildirim verin.

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Hedefe geri dönmelerini sağlayın. Eğitim bir yolculuktur. Yan yollar olabilir, önemli olan yeniden yön bulmalarına yardımcı olmak.

Aşağılama, tehdit, bağırma duygusal istismardır. Kendinizi kontrol edemiyorsanız yardım alın.