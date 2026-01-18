×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Karne almaya giderken hayatını kaybetmişti: Hasan, gözyaşları içinde toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Karne#Antalya#Hasan Demir
Karne almaya giderken hayatını kaybetmişti: Hasan, gözyaşları içinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 13:14

Antalya’da karne almak için okula giderken bindiği motosikletin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Hasan Demir (16), toprağa verildi.

Haberin Devamı

Kaza, 16 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar Caddesi’nde meydana geldi. Karne törenine yetişmeye çalışan Hasan Demir ile Oğuzhan Yiğit S. (15), 07 CAA 121 plakalı motosikletle yola çıktı.

Karne almaya giderken hayatını kaybetmişti: Hasan, gözyaşları içinde toprağa verildi

Sürücüsünün henüz belirlenemediği motosiklet, hızlı girdiği virajda refüje çarptı. Motosikletten savrulan öğrencilerin mont ve ayakkabılarının metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan iki öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBazaya sıkışan bebek hayatını kaybettiBazaya sıkışan bebek hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Karne almaya giderken hayatını kaybetmişti: Hasan, gözyaşları içinde toprağa verildi

ANNE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hasan Demir’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cuma günü yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim almaya gelen anne, ayakta durmakta güçlük çekti.

Karne almaya giderken hayatını kaybetmişti: Hasan, gözyaşları içinde toprağa verildi

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Hasan Demir’in cenazesi, bugün Aksu ilçesindeki Çamköy Mezarlığı’na götürüldü. Demir’in cenazesi, ailesi, çok sayıda arkadaşı ve şehir dışından gelen yakınlarının gözyaşlarıyla defnedildi. 

Karne almaya giderken hayatını kaybetmişti: Hasan, gözyaşları içinde toprağa verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karne#Antalya#Hasan Demir

BAKMADAN GEÇME!