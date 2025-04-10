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Karnavala giderken felakete kurban gitti! 21 yaşındaki Gamze'nin ölümü kamerada

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#Adana#Adana Haberleri#Haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 10:06

Adana’da halk otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki Gamze hayatını kaybetmişti. Kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıkarken motosiklet sürücüsünün halk otobüsüne arkadan çarptığı için kusurlu olduğu öğrenildi.

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Kaza, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Faruk Alagöz (24), arkadaşı Gamze Nur Sıkar'ı (21) alıp motosiklet ile karnaval alanına doğru yola çıktı.

Karnavala giderken felakete kurban gitti 21 yaşındaki Gamzenin ölümü kamerada

Karnaval alanının önündeki caddede Alagöz'ün kullandığı 01 AZU 346 plakalı motosikletle B.T. (54) idaresindeki 01 J 0049 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne arkadan çarptı.

Karnavala giderken felakete kurban gitti 21 yaşındaki Gamzenin ölümü kamerada

Çarpışma sonrasında genç kız otobüsün altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Alagöz ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç kızın cenazesi akşam saatlerinde ailesi tarafından teslim alındı.

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Karnavala giderken felakete kurban gitti 21 yaşındaki Gamzenin ölümü kamerada

"OTOBÜS ŞOFÖRÜ KAZA SONRASI YÜZÜNÜ OVUŞTURDU"

Motosiklet sürücüsü Alagöz, otobüse arkadan çarptığı an aracın kameralarına yansıdı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü B.T elleriyle yüzünü ovuşturup şoku atlatmaya çalıştı. Ardından yolcularla birlikte sürücü aşağı inerek yaralılara yardıma koştu.

Karnavala giderken felakete kurban gitti 21 yaşındaki Gamzenin ölümü kamerada

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemesi sonucu kazada kusurlu motosiklet sürücüsü Alagöz olduğu değerlendirildi. İfadesi alınan B.T.’nin kusurlu olmadığı anlaşılınca serbest kaldı.

Karnavala giderken felakete kurban gitti 21 yaşındaki Gamzenin ölümü kamerada

Öte yandan, yaralı motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Karnavala giderken felakete kurban gitti 21 yaşındaki Gamzenin ölümü kamerada

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