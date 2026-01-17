Karlov suikastının planlayıcısı adını değiştirip Kanada’ya yerleşmiş

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kanada’ya firar eden FETÖ’cü Cemal Karaata, adını Salih Ada olarak değiştirdi. Türkiye’de, Kırmızı Bültenle uluslararası aranan Karaata, adını değiştirerek Kanada’da rahat yaşamına devam etmeyi planladı. Ancak, yeni adıyla da izine ulaşıldı. “Salih Ada” ismini kullanan Karaata’nın, “Waterloo The Boardwalk Suite 406” adresinde bulunan “Qualia Counselling Services” adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi. Karaata, firar etmeden önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde yardımcı doçent ünvanıyla çalışıyordu. FETÖ’nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu.

Haberin Devamı

RUSLAR TARAFINDAN KAÇIRILMA KORKUSU

Rus Büyükelçi suikastının firari organizatörü Cemal Karaata’nın isim değiştirmesindeki en büyük nedenin ise Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu tespit edildi. Karaata’nın, Kanada’da Ruslar tarafından suikast ve saldırıya uğrama endişesi taşıdığı, bu nedenle tedirgin olduğu belirlendi. Karaata’nın, kaçırılma ve suikast korkusu nedeniyle de Kanada güvenlik birimleri ile periyodik görüşmeler yaptığı, güvenliğinin sağlanmasını istediği de ortaya çıktı.

Bu arada Türkiye’de 30 yıla varan ceza alan Karaata gibi örgüt yöneticileri ve casusluk şebekesinin kilit isimlerinin firarda lüks hayatı örgüt içerisinde rahatsızlığı da beraberinde getiriyor.