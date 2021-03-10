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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Karlov sanıklarına müebbet

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Karlov sanıklarına müebbet

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Karlov 19 Aralık 2016’da Ankara’da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanık Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Mahkeme, polisle çatışmada ölen Altıntaş’ın örgütsel öğretmeni Şahin Söğüt, suikast talimatını Altıntaş’a ilettiği belirtilen Salih Yılmaz ve örgütsel müdürü Ahmet Kılıçarslan’a “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amaçlı tasarlayarak öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasındaki Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın’a da birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15’er yıl hapis cezası verildi. Sergiyi düzenleyen Mustafa Timur Özkan da 3 yıl 9 ay ceza aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, davanın sonucunu Rusya tarafından tatmin edici olarak değerlendirdi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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