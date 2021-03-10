Karlov sanıklarına müebbet

Karlov 19 Aralık 2016’da Ankara’da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen’in de bulunduğu 28 sanık Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Mahkeme, polisle çatışmada ölen Altıntaş’ın örgütsel öğretmeni Şahin Söğüt, suikast talimatını Altıntaş’a ilettiği belirtilen Salih Yılmaz ve örgütsel müdürü Ahmet Kılıçarslan’a “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amaçlı tasarlayarak öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasındaki Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın’a da birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15’er yıl hapis cezası verildi. Sergiyi düzenleyen Mustafa Timur Özkan da 3 yıl 9 ay ceza aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, davanın sonucunu Rusya tarafından tatmin edici olarak değerlendirdi.