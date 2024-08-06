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Karlıova'da silikozis hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

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#Bingöl#Karlıova#Slikozis
Karlıovada silikozis hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 29a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:34

İstanbul'da kot taşlama işçiliği yaparken silikozis hastalığına yakalanan Yunus Kamacı (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Silikozis hastalığı nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden ölenlerin sayısı 29’a yükseldi.

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İstanbul Esenyurt’ta, 2000’li yıllar arasında 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalıştıktan sonra silikozis denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Yunus Kamacı, tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası Kamacı’nın ölümüyle, silikozis hastalığından Bingöl’ün Karlıova ilçesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Kamacı’nın cenazesi, Karlıova ilçe merkezinde toprağa verilecek.

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#Bingöl#Karlıova#Slikozis

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