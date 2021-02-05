Karlıova'da kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı sonrası yolu kapanan köylerde yer yer 3 metreyi aşan kar kalınlığı, iş makinelerinin boyunu geçti.
Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal kesimlerde 3 metreyi aşan kar kalınlığı, Geçitli köyü Hasar mezrasında İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekiplerine ait iş makinelerinin boyunu geçti. Ekipler, 3 günlük mücadele sonunda mezranın yolunu tekrar ulaşıma açtı. Kar yığınlarını zorlukla aşan ekipler, santim santim ilerleyebildiklerini ve yol güzegahını da köylülerin yön göstermesiyle belirleyerek çalıştıklarını söyledi.
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