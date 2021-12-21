Karlıova'da evler kara gömüldü

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Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, hayat durma noktasına geldi. 2 gündür eğitime ara verilen ilçede bazı tek katlı evler ve araçlar neredeyse kara gömüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, açılan Erzurum-Bingöl kara yolunda zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor.

İlçede yaşayan Bilal Karabulak, tek katlı evlerin neredeyse kara gömüldüğünü belirterek, "Kış boyunca karla mücadelemiz devam edecek" dedi.