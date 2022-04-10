Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karlıova'da dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı! 'İlk defa bu kadar hızlı eridi'

#Bingöl#Karlıova#Taşkın
Karlıovada dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı İlk defa bu kadar hızlı eridi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dağ ve tepelerde eriyen karlar nedeniyle çarşı merkezi ve bazı sokakları su altında kaldı. Karlıova'da karın ilk defa bu kadar hızlı eridiğini ifade belediye görevlisi Metin Bingöl, "Suyun yönünü değiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Karlıova ilçesinde eriyen kar nedeniyle çarşı merkezi ve Turgut Özal Mahallesi'nin bazı sokaklarını su bastı. Bazı yollarda çökmeye neden olan kar suyu küçük göletler oluştururken, çarşı merkezindeki bazı iş yerlerinde su nedeniyle hafif çapta zarar meydana geldi. Esnaf iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla atarken, belediye ekipleri de çözümü dağ ve tepelerden gelen kar suyunun yönünü değiştirip, kanalizasyonlara vermekte buldu.

Karlıovada dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı İlk defa bu kadar hızlı eridi

Karlıova'da karın ilk defa bu kadar hızlı eridiğini ifade belediye görevlisi Metin Bingöl, "Havaların ısınmasıyla karda hızlı bir erime oldu ve taşkın su çarşı merkezini bastı. Belediye olarak vatandaşlarımızın zarar görmemesi için çalışıyoruz ve suyun yönünü değiştirmeye çalışıyoruz" dedi. 

Haberin Devamı

Karlıovada dağlardaki kar eridi, çarşı ve sokakları su bastı İlk defa bu kadar hızlı eridi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Karlıova#Taşkın

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar