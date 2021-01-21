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Gündem
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Karlıova'da buzlanan yolda kamyonet takla attı: 2 yaralı

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Karlıova'da buzlanan yolda kamyonet takla attı: 2 yaralı
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karlıova- Erzurum yolu Yoncalı köyü mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 63 SL 052 plakalı kamyonet, takla atarak ters döndü. Kazada, kamyonetteki Kadri Çelik (35) ile Yusuf Aruk (20) yaralandı. Haber verilmesi üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. 

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