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Gündem
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı

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Karlıova'da 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Karlıovada 30 köy yolu, ulaşıma kapandı
Karlıova ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde yarım metreye yaklaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. 

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