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Gündem
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı

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Karlıova'da 25 köy yolu, kardan kapandı
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Karlıovada 25 köy yolu, kardan kapandı
Karlıova ilçesinde, dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ise ilçe merkezinde çalışmalarını sürdürürken, çarşı merkezinde biriken karlar, kamyonlarla ilçe dışına çıkarılıyor. 

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