Karlıova'da 1 haftalık kar tatili sonrası dersbaşı

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Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda 1 hafta önce eğitim-öğretime ara verildi. Belediye ekipleri, bugün öğrencilerin sorunsuz okula gidebilmeleri için geceden başlayarak cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Öğrenci velisi Mücahit Bulki, "Belediyemiz sağ olsun gece-gündüz çalışıyor. Aradığımız gibi hemen geliyorlar. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.



Belediyenin personel şefi Önder Bingöl de "Kar yağışı sonucu ne gecemiz ne de gündüzümüz belli. Kapanan yolları açmak için çalışıyoruz. Sabah öğrenciler, 'Rahat okula gitsinler' diye çalıştık" diye konuştu.

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