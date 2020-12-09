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Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Karlıova karla beyaza büründü; halk sevindi

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Karlıova karla beyaza büründü; halk sevindi
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde dün geceden başlayarak etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Bu yıl geç yağdığı belirtilen kar, kuraklık korkusu yaşayan ilçe halkının yüzünü güldürdü.

Karlıova ilçesinde geçen yıllara oranla bir ay gecikmeli başladığı belirtilen kar yağışı, kuraklık korkusu yaşayan ilçe halkını sevindirdi. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan araç sahipleri, zincir taktıktan sonra yollarına devam edebildi. İlçeye bağlı Boncukgöze köyüne hasta almaya giden bir ambulans kara saplandı. Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgeye giderek ambulansı saplandığı yerden çıkardı. Kar yağışının 1 hafta süreyle devam edeceği öğrenilirken, karayolları ekipleri köy yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.

Karlıova karla beyaza büründü; halk sevindi

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