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Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

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#Bingöl#Karlıova#Karlıova Devlet Hastanesi
Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöle bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 23:43

Bingöl'e'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneye giren Ö.A., bıçakla Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e saldırdı. Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırgan Ö.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Bingöl#Karlıova#Karlıova Devlet Hastanesi

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