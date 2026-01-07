×
Karlı yolda karşılaştı, elleriyle yakaladı! 'Kimse buna özenmesin! Büyükleri insanı parçalayabilir'

Güncelleme Tarihi:

#Sinop#Yaban Domuzu#İlginç An
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 09:03

Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu araçtan inerek kovalayıp eliyle yakalayan vatandaş, sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere ilişkin konuştu.

Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz(41), olayın tamamen anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.

"BENİM İÇİN KÖTÜ BİR AN DEĞİLDİ, AKSİNE GÜZEL BİR ANIYDI"

Yakalama anında kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz, "Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğinin altını çizerek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" diye konuştu.

