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Karlı havada 60 kilometre gitti, köpekleri besledi

#Köpek#Kar#Aksaray

Aksaray'da 3 yıldır haftada 2 gün minibüsüyle 60 kilometre yol kat ederek, 40'a yakın köpeği besleyen mobilya ustası Üçler Yücel (43), karlı havada da hayvanları unutmadı. Bu kez haftada 3 kez gitmeye başlayan Yücel, "Bu hayvanlar karda kışta yavruları ile birlikte ıslanarak çok üşümüşler. Bunlara ekmek, mama ve et parçalarıyla besledik. Hayvanlar artık benim yolumu gözlüyorlar. Beni görünce koşarak üzerime atılıyorlar. Bu köpeklere bakmak artık benim boynumun borcu oldu'' dedi. 

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Kent merkezindeki sanayi sitesinde mobilya atölyesi işleten, 3 çocuk babası Üçler Yücel, 3 yıl önce memleketi Ağaçören ilçesi Yağmurhüyüğü köyüne gittiği sırada, yakındaki Karapınar Yaylası'nda gördüğü köpeklerin aç olduğunu fark edip yiyecek verdi. Bu durumu alışkanlık haline getiren Yücel, 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladığı yiyecekleri kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya götürüp, köpekleri besliyor.

Üçler Yücel, karlı ve soğuk havada da hayvanları yalnız bırakmadı. Bu kez haftada 3 kez bölgeye gitmeye başlayan Yücel, ''Bu hayvanlar karda kışta yavrularıyla birlikte ıslanarak çok üşümüşler. Bunlara ekmek, mama ve et parçalarıyla besledik. Hayvanlar artık benim yolumu gözlüyorlar. Beni görünce koşarak üzerime atılıyorlar. Bu köpeklere bakmak artık benim boynumun borcu oldu. Ölmediğim sürece haftada 1 ile 3 kez giderek besliyorum. Gittiğim yol uzak ama beni hiç yormuyor, çocuklarım da onlara alıştı. Daha önce bölgedeki köpek sayısı 30 civarındaydı, şimdi 40'a yükselmiş'' dedi. 

Karlı havada 60 kilometre gitti, köpekleri besledi


Kendisine yurt içinden ve dışından destek olarak mama gönderenler olduğunu belirten Yücel, ''İzmir’den bir hayvansever bana mama gönderdi. Yurt dışında gurbetçiler de bu hayvanlara destek olacağını söylediler. Yerelden de ekmek desteği geldi. Tek başıma yetiştiremiyordum. Bölgede hayvan sayısı da artmaya başladı. Bu kış gününde 3 yavru ile bir anneyi o bölgeye bırakıp gitmişler. İlk önce anne köpek yavrularının yanına yaklaştırmadı fakat ekmek ve mama verince tavrı değişti. Bu hayvanların yanına sadece benim gitmemle olmuyor. O bölgeye giden diğer insanları görünce çok mutlu oluyorum. Ben haftada 3 gün gitsem haftanın 4 günü ne olacak, diye düşünüyorum. Hayvanlar ekmeği öyle bir yiyorlar ki inanın görünce şaşırırsınız. Sanki kıtlıktan çıkmış gibi ekmek yiyorlar. Hayvanlar bölgede yağmurlu ve soğuk havalarda köprü altına sığınıyorlar. Kış günlerinde bu hayvanlara biraz daha dikkat çekip hayvanlara insanlarımızın yardımcı olmalarını istiyorum” diye konuştu.

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Karlı havada 60 kilometre gitti, köpekleri besledi

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#Köpek#Kar#Aksaray

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