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Gündem
Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:32 | Son Güncelleme:

Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi

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Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri sınırlarındaki Kumalar Dağı'nda yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları görüntülendi.

Karlı dağlarda yiyecek arayan yılkı atları görüntülendi
Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasında yer alan 1800 rakımlı Kumalar Dağı'nda kış çetin geçiyor. Özellikle beyaz örtü ve yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışları doğa severler tarafından görüntülendi. Tek sıra halinde kar üzerinde bölgeden ayrılan yılkı atları, havalar ısındığında ovalara ve tarım alanlarına inebiliyor.

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